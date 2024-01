Incidente in autostrada A4 tra Villesse e Palmanova. Malore, il conducente perde il controllo dell'auto, si schianta e muore

VILLESSE/PALMANOVA - Terribile incidente stradale nell'autostrada A4: un morto. Una persona ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, 4 gennaio, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova in direzione di Venezia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, probabilmente un malore, il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere violentemente perdendo la vita. Stando ai primi accertamenti sembrerebbe che non ci siano altri mezzi coinvolti. Intervenuti i sanitari della Sores che hanno inviato l'ambulanza e l'equipaggio provenienti da Gradisca d'Isonzo, i vigili del fuoco, il personale dell'autostrada e le forze dell'ordine. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico che ha non ha però potuto far altro se non constatarne il decesso.