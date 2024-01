Verona. Marito e moglie attraversano sulle strisce, travolti da un'auto: caccia al pirata della strada

VERONA - Pirata della strada investe marito e moglie sulle strisce pedonali e poi scappa.

L'incidente è avvenuto ieri sera, 3 gennaio, poco prima delle 20 in via Centro a Verona. Una coppia, 76 anni lui e 74 lei, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una Renault è piombata a tutta velocità. L'automobilista ha investito i due anziani e poi è scappato.

Il 76enne è ricoverato in Ortopedia mentre la moglie ha 30 giorni di prognosi. La polizia locale sta vagliando i filmati delle telecamere per capire dove sia scappato il pirata. Nel 2023 sono stati 125 i procedimenti per fuga e omissione di soccorso a Verona, 94 nel 2022.