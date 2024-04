Esce di strada con l'auto e si schianta contro una cabina elettrica: ferito il conducente, incastrato tra le lamiere

MANIAGO - Incidente nella tarda serata di ieri, domenica 28 aprile, nella frazione di San Leonardo Valcellina nel comune di Montereale. Un'auto è uscita di strada percorrendo circa una sessantina di metri fino a impattare contro una cabina elettrica dismessa in muratura.

Scattata la chiamata d'aiuto, sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. All'arrivo dei soccorsi, il conducente si trovava ancora all'interno del mezzo, perché rimasto incastrato con una gamba tra le lamiere. Utilizzate delle pinze e divaricatori idraulici, i pompieri hanno tagliato porte e montante dell'auto, creando così un varco per liberare l'uomo, che è stato poi affidato alle cure mediche degli operatori sanitari. Terminate le operazioni di soccorso al ferito i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza del veicolo incidentato e di tutta l'area coinvolta. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di Stato.