MESTRE - La sanzione (ridotta del 30 per cento se pagata entro 5 giorni dalla notifica) era di 29 euro e 40 centesimi. Ma, anche rispettando i termini che consentono lo “sconto”, ci si ritrova a doverne pagare 48,45. Se non il doppio, comunque quasi 20 euro in più per una semplice sosta non pagata sulle strisce blu. E tutto nonostante il bollettino che arriva a casa indichi un importo di 38 euro e 70 cent. Burocrazia impazzita? Macché, è solo l’effetto dell’ingresso anche del Comune di Venezia nel “Servizio Send” che prevede l’invio delle notifiche di contravvenzioni e altre multe con il sistema digitale collegato alla App “IO”. Un servizio che viene presentato come “sicuro, efficiente ed economico” senza però spiegare che, se non lo attivi, ti ritrovi poi a pagare ulteriori spese per quello che, fino a qualche giorno fa, era il normale invio a casa della temuta busta verde.

Presta per otto mesi l'auto all'amico e si ritrova multe per 15mila euro