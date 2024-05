Verso le elezioni: da colleghi di gruppo ad avversari. A Cordovado confronto tra Brunettin e Toneguzzo

CORDOVADO - Attualmente esponenti dello stesso gruppo, Un Futuro per Cordovado, la sindaca Lucia Brunettin e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Toneguzzo si sfideranno all'appuntamento alle urne di giugno.

Classe 1965, Brunettin, psicologa, è sostenuta da due liste, Una Cordovado e Civica Cordovado. «L'obiettivo primario - spiega - è quello di servire la comunità con dedizione, integrità, imparzialità, con una modalità di dialogo aperta e l'ascolto di tutti i cittadini». La candidata punta a portare avanti «progetti pensati a livello sovracomunale, in particolare per quanto riguarda la scuola e il turismo». Un'idea è quella di «creare, per quanto riguarda l'aspetto sociale e sanitario, un centro di ascolto». Brunettin pensa anche a sport, benessere e ambiente, in particolare al progetto della comunità energetica. Corrono con lei il vicesindaco Matteo Petraz, l'assessore alle politiche sociali Deanna Manganella, il consigliere Erik Venaruzzo e i consiglieri dell'attuale minoranza Gianfranco Barei e Serena Marcolin. Già sindaco in passato, l'infermiere e autista di ambulanza in pensione Toneguzzo, classe 1955, è supportato dalla civica Noi con Voi per Cordovado. Le priorità, per il candidato sono: «guardare alle fasce più deboli e al mondo della scuola, e portare avanti piani di iniziative legati alla nostra zona artigianale e produttiva, pensando quindi al lavoro». Il tutto «senza dimenticare - precisa - il mondo del volontariato, dello sport e delle associazioni». La lista comprende «persone di sensibilità e anche di idee politiche diverse - dichiara Toneguzzo -, distanziandosi dalle logiche di partito». Ci sono anche le consigliere Claudia Infanti e Assunta Pistininzi.