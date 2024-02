Incidente a Vito d'Asio. Perde il controllo dell'auto sui tornanti e finisce fuori strada: intrappolato nell'abitacolo

VITO D'ASIO (PORDENONE) - Un uomo è stato soccorso nella prima serata di ieri dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la viabilità che porta ad Anduins (altezza tornanti) nel territorio comunale di Vito d'Asio.

Per cause in corso di accertamento alla parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri), l'uomo ha perso il controllo della vettura che è ferita fuoristrada. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sequals e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario per liberare l'uomo, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della vettura. Il personale medico infermieristico quindi lo ha preso in carico per trasportarlo poi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con l'ambulanza con a bordo l'equipe dell'elisoccorso, in condizioni piuttosto serie.