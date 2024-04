Addio all'agente Stefano Del Piero, i colleghi della Questura portano il suo cappello sul cuscino rosso

PORDENONE - Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 aprile, è stato dato l'ultimo saluto a Stefano Del Piero, il poliziotto 49enne che nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana era stato colto da un infarto negli uffici della questura di Treviso, dove era in servizio.

L'ultimo saluto all'agente

L'addio nella chiesa del Sacro Cuore per l'agente pordenonese da oltre dieci anni in forze alle Volanti trevigiane.

Tanti i colleghi delle due Questure che alle 15 si sono raccolti nella chiesa. Il feretro è arrivato in una bara di legno chiaro, sopra la quale era stata posta una corona di rose bianche. In ricordo del collega scomparso, il cappello, poggiato su un cuscino di velluto rosso.

L'infarto in Questura

Stefano Del Piero si è spento lunedì 22 aprile, dopo quattro giorni di agonia. Un infarto l'aveva colpito a fine turno nella notte di mercoledì scorso. Aveva appena chiuso il servizio 19-24, si stava apprestando alla stesura degli atti, quando, compilando gli ultimi verbali, è stato colto da un malore. A soccorrerlo per primi sono stati i colleghi, che subito hanno tentato di salvarlo mettendo in pratica il massaggio cardiaco. Nel frattempo l'arrivo dell'ambulanza e poi il trasporto d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello. Ore di angoscia per familiari, colleghi e amici. Ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Cardiologia, dopo quattro giorni l'agente Del Piero non ce l'ha fatta.