Infarto in questura: poliziotto muore in ospedale dopo quattro giorni di agonia

TREVISO - Non ce l'ha fatta Stefano del Piero, il poliziotto 49enne colto da un improvviso infarto la notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana negli uffici della questura di Treviso. L’agente, pordenonese e da oltre dieci anni in forze alle Volanti trevigiane, era crollato a terra a fine turno.

Poi il ricovero e le ore d'angoscia per amici, colleghi e familiari, fino ad oggi, lunedì 22 aprile, quando i medici hanno spiegato che non c'era ormai nulla da fare e hanno dichiarato il decesso del poliziotto.

Il malore improvviso

Stefano Del Piero aveva appena terminato il servizio 19-24 e si apprestava alla stesura degli atti, come da prassi. Poi, mentre compilava gli ultimi verbali a fine turni, si è sentito male. Sono stati i colleghi i primi a soccorrerlo e a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza. Trasportato d’urgenza al Ca’ Foncello, era stato ricoverato in Terapia intensiva, nel reparto di Cardiologia. Decine i messaggi e le parole di cordoglio sulla pagina Facebook dell'agente da parte dei tanti amici che hanno voluto ricordarlo.