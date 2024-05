Dodgeball, è tempo di scudetti: finali nazionali domenica a Vazzola

VAZZOLA (TREVISO) - Da bambini si giocava a "palla avvelenata" o "palla prigioniera", ma ora è uno sport e si chiama dodgeball. Una disciplina che sta prendendo sempre più piede e che ha un suo campionato anche nelle leghe amatoriali del Csi. Domenica prossima, 5 maggio, al palasport di Vazzola si disputeranno le finali nazionali, al termine delle quali verrà assegnato lo scudetto. Saranno quattro le categorie a scendere in campo, con la new entry Under 14 che avrà l’onore di chiudere la giornata tricolore.

Il campionato si è sviluppato attraverso diversi tornei di qualificazione, dove le migliori quattro società per categoria sono riuscite a staccare il pass per le finali in Veneto. Sempre tra schivate e bloccate, lanci, prese e tuffi, i primi sestetti a scendere sul parquet veneto saranno quelli della categoria maschile, che in semifinale vedrà sfidarsi gli Shamrock Ravenna, primi nella regolar season, con i gialloneri dell’Empoli Swarm; sul secondo campo invece a sfidarsi per l’accesso alla finale saranno i padroni di casa del Venetica Dodgeball contro i felsinei degli Ora.Gio.Bat. di Castenaso.

Il torneo femminile avrà invece il “derby” giallonero tra le Valkyrie del D.C. Lugo e le Empoli Swarm, mentre nell’altra semifinale le Lady Lions Venetica saranno opposte alle Shamrock Ravenna.

Gli Under 16, torneo deciso solo all’ultima giornata, vedranno sfidarsi i leader della stagione, gli Springout Forlì, e gli Ora.Gio.Bat.

Castenaso; contemporaneamente scenderanno in campo i ragazzi pari quota del Venetica contro gli Shamrock.

Le ultime semifinali, nella neonata categoria Under 14 (lo scorso anno testata in campionato e quest’anno resa ufficiale), vedranno su un campo ancora una formazione della squadra castenasese, prima dopo le tappe di campionato, opposta agli Empoli Swarm, e sull’altro ancora i locali della Venetica Dodgeball opposti agli Springout Forlì. Prima delle finali, terminate tutte le gare di semifinali, verranno diramate le convocazioni per le varie Nazionali di categoria.