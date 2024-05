Deejay Ten da sold out nella sua prima tappa a Treviso, il sindaco Mario Conte consegna le chiavi della città a Linus

TREVISO - Deejay Ten da sold out per l'esordio a Treviso, l'ideatore Linus riceverà le chiavi della città dalle mani del sindaco Mario Conte. Dopo le tappe a Torino, Bari e Viareggio che hanno chiamato a raccolta 27mila persone, la Deejay Ten 2024 approda per la prima volta a Treviso domenica 19 maggio, un debutto quello nella città trevigiana che è già sold out da più di due settimane: saranno infatti 12mila i runners che parteciperanno all’appuntamento con la corsa non competitiva, tra più famose d’Italia, nata da un’idea di Linus e giunta alla sua 19esima edizione.

L’evento è realizzato il patrocinio del Comune di Treviso.

I percorsi e il programma

Con due percorsi differenti, adatti a persone di ogni età e capacità atletica – da 10 e 5 km, il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque – la Deejay Ten è l’appuntamento ideale per trascorrere una domenica mattina all’insegna dello sport e del divertimento, in compagnia di Radio Deejay. Per la tappa di Treviso, oltre a Linus, che darà il via alla corsa, saranno presenti anche alcune delle voci più amate del mondo Deejay che animeranno il Village e il palchetto della partenza con momenti di intrattenimento e gag improvvisate, tra questi Matteo Curti, Vic, Diego Passoni, La Vale e il Trio Medusa. Inoltre, nella giornata di sabato il sindaco di Treviso, Mario Conte, consegnerà a Linus le chiavi della Città per la scelta di portare un importante evento come la Deejay Ten a Treviso, cittadina che da sempre è fortemente legata alla community di Radio Deejay.

Domenica i runners con indosso le maglie di color verde e blu partiranno alle ore 9.30 da viale Nino Bixio. Dopo aver superato lo start, i partecipanti costeggeranno le storiche mura cinquecentesche di Treviso fino alla Porta Santi Quaranta, raggiungeranno il Fiume Sile per attraversalo e poi costeggiarlo fino a Piazza Vittoria. Da qui i due percorsi, quello da 10 e da 5km, si divideranno. Il primo proseguirà verso il Ponte di San Martino e, sempre percorrendo il lungo fiume, arriverà fino alla Chiesa di Santa Maria Maggiore per poi proseguire verso il centro storico della città in direzione della Loggia dei Cavalieri. Da qui i partecipanti giungeranno in via Daniele Manin, passando dietro al Duomo, e proseguiranno verso Piazza Pio X per poi raggiungere Piazza dei Signori. Attraversato il Canale Buranelli, il percorso da 10 km si ricongiungerà poi a quello da 5 ed entrambi, passando per viale Bartolomeo Burchiellati, taglieranno il traguardo a Borgo Giuseppe Mazzini.

Il village in piazzale Burchiellati

Nel Deejay Village, posizionato in Piazzale Burchiellati, sarà possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia nelle giornate di sabato 18 maggio (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 19 maggio (dalle ore 7.00 alle ore 9.00), ma anche assistere ai divertenti momenti di intrattenimento con gli speaker della radio, prepararsi alla corsa a ritmo di musica con il riscaldamento muscolare proposto dal palco centrale e partecipare alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor. Dopo le tappe di Torino, Bari, Viareggio e quella di domenica a Treviso, la “Deejay Ten” si concluderà con il gran finale di Milano il 13 ottobre.

I 10 chilometri

Il percorso da 10 km: Viale Nino Bixio (PARTENZA), viale Fratelli Cairoli, viale Guglielmo Oberdan (km 1, 2), viale Trento e Trieste, Lungo Sile Antonio Mattei, via Bressa, Largo de Gasperi Alcide, piazza Vittoria, viale Cadorna, corso del Popolo (km 3), Ponte di San Martino, Riviera Santa Margherita, via Santa Margherita, Ponte Santa Margherita, Riviera Garibaldi, Ponte Dante, piazza Giuseppe Garibaldi, viale dei Mille (km 4), via Carlo Alberto, via San Leonardo, Isola della Pescheria, via Pescheria, via Palestro, via Martiri della Libertà (km 5), corso del Popolo, piazza Borsa, via Daniele Manin, via Jacopo Riccati, via Canova (km 6), via Fabio Filzi, viale Cesare Battisti, via Gabriele D’Annunzio, piazza San Pio X, via Gabriele D’Annunzio, piazza Vittoria, via San Nicolò (km 7), via Mura di San Teonisto, viale Bartolomeo D’Alviano (km 8), viale Frà Giocondo, via Varco Filippini, piazza Silvio Trentin, via Roggia (km 9), via Antonio Canova, Calmaggiore, piazza dei Signori, piazza Indipendenza, piazza Monte di Pietà, via San Vito, piazza San Vito, via Campana, Ponte San Francesco, viale Sant’ Antonio da Padova, viale Bartolomeo Burchiellati, Borgo Giuseppe Mazzini (ARRIVO)

I 5 chilometri

Il percorso da 5 km: Viale Nino Bixio (PARTENZA), viale Fratelli Cairoli, viale Guglielmo Oberdan (km 1, 2), viale Trento e Trieste, Lungo Sile Antonio Mattei, via Bressa, Largo de Gasperi Alcide, piazza Vittoria, via San Nicolò (km 3), via Mura di San Teonisto, viale Bartolomeo D’Alviano (km 4), viale Frà Giocondo, viale Bartolomeo Burchiellati, Borgo Giuseppe Mazzini (ARRIVO)