Le previsioni. Maltempo, finite le bombe d'acqua ora preoccupano i fiumi

: il fiume Bacchiglione mostra livellilungo tutte le sezioni (Vicenza ancora sopra la 1° soglia, Longare e Montegalda sopra la 2° soglia) fino al nodo idraulico di Padova dove sta transitando in queste ore il colmo di piena. Il livello lungo il Tesina Padovano, affluente in sinistra, mostra livelli ancora sostenuti e legati al transito della piena sul Bacchiglione. I livelli continuano ad essere in crescita a sud di Padova ed in particolare a Bovolenta ha superato il 3° livello di guardia. Sul Retrone livello in calo e sopra la 1° soglia.