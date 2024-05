Deejay Ten, divieti di sosta e niente mercato. Conte: «Ma sarà un evento epocale»

TREVISO - La Deejay Ten è pronta a sbarcare in città, da oggi iniziano i lavori di allestimento del “villaggio” in piazzale Burchiellati dove, fino a domenica, non sarà più possibile parcheggiare. Nei prossimi giorni, gradualmente, verranno istituiti i divieti in tutte le aree sosta della zona: un divieto che si allargherà a macchia d’olio fino a comprendere, da domenica notte, i parcheggi lungo il Put e in zona Foro Boario.

Una serie di provvedimenti che avrà anche una conseguenza molto pratica: la cancellazione del mercato cittadino di sabato, cosa che sta animando molte discussioni. Ca’ Sugana ha comunicato le necessità della Deejay Ten per tempo. Rosanna Vettoretti, assessore alle Attività Produttive, ha convocato più volte il tavolo del commercio per spiegare, invitando anche la Polizia locale. Ma le perplessità sono rimaste, soprattutto tra gli ambulanti del mercato.

LA TRATTATIVA

«Queste manifestazioni vanno bene, danno lustro alla città - premette Gianni Taffarello e Andrea Zarattini della Confesercenti - ma ogni volta che vengono organizzate, i primi a rimetterci sono gli ambulanti. Spesso ci si dimentica che dietro ogni bancone c’è una famiglia, dei dipendenti, tutto un indotto che lavora». Il confronto è stato serrato. Confersercenti, che rappresenta la maggioranza degli operatori, ha proposto che agli ambulanti venisse concesso uno sconto sull’affitto annuale del posto per il bancone oppure due domeniche di mercato in più. Ca’ Sugana ha rilanciato con l’offerta di un mercato serale al sabato, con prolungamento fino alle 19. E su questa posizione il dibattito è ancora aperto. Ma a fronte di una Confesercenti che evidenzia i disagi, ci sono Ascom e Imprese Unite che sottolineano l’eccezionalità dell’evento: «Bisogna dire - sottolinea Antonella della Giustina di Ascom - che l’amministrazione comunale ha comunicato tutto per tempo, con ampie spiegazioni. E il sindaco in persona è andato almeno tre volte a parlare direttamente con gli ambulanti». E Conte chiude: «Massimo rispetto per gli ambulanti e per il loro lavoro. Proprio per questo abbiamo dato massima disponibilità a trovare una data alternativa dove recuperare. Sono andato personalmente a spiegare la situazione e hanno capito che questo evento è eccezionale». Resta critico invece il Pd. Antonella Tocchetto attacca: «Va bene la Deejay Ten, ma non capisco perchè bloccare la città da mercoledì (oggi ndr). Mi sembra un’esagerazione: la manifestazione è domenica, ma i parcheggi che vengono bloccati servono a chi in città ci viene per lavoro. Non è una cosa fatta bene».

I SUGGERIMENTI

Proprio per facilitare la fruizione della città, a Ca’ Sugana hanno studiato una serie di accorgimenti per i 12mila in arrivo domenica. «Per chi raggiunge la manifestazione in auto - spiegano dal Municipio - sarà possibile usufruire del servizio park&bus realizzato con la Mom. I parcheggi scambiatori sono per la zona Treviso Ovest il Park Mercato Ortofrutticolo (via Castellana) e per la zona Treviso Nord il Park Sant’Artemio di via Cal di Breda. Da qui partiranno i bus navetta (ogni 10 minuti) per raggiungere la partenza con i seguenti orari: l’andata dalle 6.30 alle 8.30 e il ritorno dalle 11.30 alle 13.30. Sarà comunque possibile utilizzare i servizi urbani, Linea 7 per Park S. Artemio e Linee 11 e 21 fermata Piazzale Pistoia. Sono previste due fermate provvisorie: da/per park S. Artemio in via Nino Bixio; da/per park Mercato ortofrutticolo in viale Cairoli. Sarà possibile acquistare il biglietto andata/ritorno direttamente al parcheggio dal personale Mom (4 Euro per due biglietti urbani). Per chi arriva nei giorni precedenti la manifestazione o si trattiene a Treviso è comunque a disposizione anche il biglietto turistico Treviso Card 2 o 3 giorni (5 e 7 euro)».