Anziano scomparso da ieri nel pordenonese, avviate le ricerche di Luciano Redivo. Si è allontanato in bici

PORDENONE - La Prefettura di Pordenone sta coordinando le ricerche di un uomo scomparso ieri mattina, domenica 12 maggio, dalla propria abitazione.

Si tratta di Luciano Redivo, 78 anni, di Roveredo in Piano: uscito di casa in sella alla propria citybike di colore grigio, non ha più fatto ritorno. L'anziano è calvo e senza barba, alto circa 170 centimetri, di corporatura esile. Al momento della scomparsa indossava una giacca scura. Alle ricerche partecipano le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile comunale.