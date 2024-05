Treviso pronta per la Deejay Ten: piazzale Burchiellati chiuso, salta il mercato

TREVISO - Solo la Deejay Ten, la marcia organizzata da Radio Deejay in grado di attirare appassionati da tutta Italia, nel prossimo fine settimana attirerà in città 12mila spettatori. E, per un sabato, cancellerà il mercato. Poi ci sarà il Trofeo Topolino, torneo internazionale d’eccellenza che porta ogni anno a Treviso il meglio del rugby giovanile: un incrocio di eventi che metteranno nuovamente la città al centro dell’attenzione. Il sindaco Mario Conte ovviamente punta su tutto, ma guarda con un occhio di riguardo la Deejay Ten, la non competitiva che si dipanerà lungo due circuiti cittadini: uno da dieci e uno da sette chilometri. A sei giorni dal via, le iscrizioni sono praticamente chiuse. I dodicimila iscritti rappresentano il massimo che l’organizzazione può tenere.

E da domani inizierà anche l’allestimento delle strutture necessarie ad accogliere i marciatori.

Rivoluzione in centro, chiuso il piazzale

Piazzale Burchiellati sarà la base di tutto. La manifestazione porterà una serie di modifiche a viabilità e parcheggi e avrà una conseguenza pratica: sabato il mercato salterà. Si parte appunto dalle 23 di domani, mercoledì, quando proprio in piazzale Burchiellati scatterà il divieto di sosta su tutta l’area fino alle 19 di domenica. E poi le vie attorno: in viale Burchiellati, che servirà per ospitare i mezzi dell’organizzazione, non si potrà sostare dalle 23 di venerdì, in piazza Matteotti dalle 8 di sabato. Borgo Mazzini e Borgo Cavalli invece saranno interessate dal divieto di sosta dalle 23 di sabato. Identica la decisione presa per viale per viale Nino Bixio, nel tratto compreso da porta Piave a porta San Tomaso. E non è finita: anche i parcheggi di via Castello d'Amore e quello di via Foscolo, l'attuale ex Telecom, saranno vietati dalle 4 di domenica mattina: e questo potrà essere un problema anche per i residenti. Dall'1 alle 13 di domenica invece sarà vietato sostare su viale Cairoli. E precisamente: negli stalli di fronte L Bassanello, in quelli all’eterno di porta Santi Quaranta, in Lungo Sile Mattei, Largo De Gasperi, via degli Scaligeri, viale Cadorna, corso del Popolo, Riviera Santa Margherita, riviera Garibaldi, via dei Mille, via Carlo Alberto, via Martiri della Libertà, via Manin, via Riccati, Borgo Cavour, via Fabio Filzi, viale C. Battisti, via G. D'Annunzio, piazza Pio X , via San Nicolo, via Mura San Teonisto, viale D'Alviano, viale Frà Giocondo, piazza Trentin, piazza Indipendenza, via Indipendenza, piazza San Vito, via Campana, via Sant'Antonio.