Travolge due ragazzi e scappa: preso il presunto pirata, lui nega: «Non mi sono accorto di nulla»

NOGARA - L’auto li aveva investiti, durante la notte di domenica, proprio mentre stavano discutendo animatamente in mezzo alla via Caselle. Il conducente, tuttavia, aveva proseguito senza fermarsi a prestare soccorso ai due stranieri di 22 e 23 anni i quali, a causa delle lesioni riportate, erano stati ricoverati entrambi nell’ospedale veronese di Borgo Trento. I Carabinieri di Nogara, però, non si sono persi d’animo e grazie ad alcune testimonianze, suffragate da accertamenti svolti sul posto, sono riusciti a rintracciare, a poche ore di distanza dal fatto, il presunto guidatore il quale è stato raggiunto, ieri pomeriggio, nella sua abitazione. L'uomo, tuttavia, si è detto estraneo ai fatti asserendo di non essersi accorto di nulla. L’auto è stata comunque sequestrata per gli accertamenti e, dopo averne dato avviso al p.m. di turno della Procura veronese, l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni personali stradali e fuga del conducente.