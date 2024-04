Colognola ai Colli, inseguimento da paura con l'auto rubata per le strade cittadine, fermato da una ruota bucata

COLOGNOLA AI COLLI (VERONA) - I carabinieri di Colognola ai Colli lo hanno intercettato nel primo pomeriggio di ieri 25 aprile 2024, in via Strà a bordo di una Audi Q2 risultata rubata il giorno precedente nel Vicentino. Il conducente, un 31enne, originario della Costa d’Avorio, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, notata la pattuglia dei Carabinieri si è immediatamente dato alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento, ad alta velocità, protrattosi per circa 4 km per le vie cittadine, durante il quale l’auto condotta dal fuggitivo si è scontrata con un’altra autovettura in transito, fortunatamente senza ferire quel conducente. Dopo aver forato uno pneumatico il 31enne ha abbandonato il veicolo sul ciglio della strada tentando una ultima disperata fuga a piedi con l’intento di raggiungere la campagna e far così perdere le proprie tracce.

Inseguito a piedi dai Carabinieri, l'uomo è stato fermato poco dopo, occasione in cui ha tentato in ogni modo di divincolarsi venendo però bloccato. Il giovane, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, è comparso dinanzi al Giudice di Verona il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, mentre l’autovettura rubata è stata recuperata, per essere riconsegnata al legittimo proprietario.