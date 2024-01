Barca si rovescia e affonda nel Brenta, un passante si butta in acqua e salva il pilota: recuperati in ipotermia

LIMENA - Tragedia sfiorata sul Brenta. Poco prima delle 16.15 di oggi 21 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti per l’affondamento di una piccola barca nel fiume Brenta Limena: l’occupante salvato da un passante che si è tuffato per salvarlo. Le due persone in stato di ipotermia sono state prese in cura dal personale del Suem. L’imbarcazione è affondata per cause in corso di accertamento al centro del fiume tra l'inizio del canale Brentella ed il ponte di Via Manetti. I vigili del fuoco intervenuti anche con i sommozzatori di Venezia, hanno recuperato la barca in alluminio e il serbatoio. Ancora da recuperare il motore dell’imbarcazione, che sarà effettuato in sicurezza alla luce del giorno

