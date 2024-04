DOLO - ​Incendio nella casa per disabili, 7 ospiti evacuati: un'ala inagibile. Alle 5 di oggi, martedì 2 aprile, un incendio è scoppiato nella struttura per disabili in via Brentabassa 49.

Struttura che ospita 13 persone con disabilità. Sul posto carabinieri e Suem.

L'intervento

Sette gli ospiti evacuati, dichiarata inagibile un'ala della villa che ospita i disabili. Solo fumo e acqua per lo spegnimento, il principio d'incendio sarebbe partito da un magazzino.