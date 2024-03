San Giorgio delle Pertiche. Casa a fuoco, i vicini danno l'allarme: 60enne portato in elicottero in ospedale

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Incendio in abitazione oggi, 23 marzo, attorno alle 18 in via Mometto ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Un uomo di sessant'anni è rimasto ferito. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno notato il fumo e le fiamme uscire dalla residenza.

Immediati i soccorsi.

In via Mometto sono arrivati i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Vista la gravità della situazione si è infatti deciso di elitrasportare in ospedale a Padova il paziente. Sono in corso indagini per giungere a conoscere le cause del rogo. Della vicenda sono al corrente sia i carabinieri che il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella. Da quanto si è appreso, non sarebbe la prima volta che all'interno dell'abitazione si verificano incendi. L'area è stata transennata fino a tarda sera per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza.