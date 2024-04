San Giorgio delle Pertiche. Casa a fuoco ad Arsego, Adriano muore 35 giorni dopo l'incendio

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Il 23 marzo sera un incendio era divampato nella sua abitazione di via Mometto ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. A distanza di un mese abbondante, venerdì in ospedale a Padova Adriano Toso, pensionato di 65 anni, rimasto ustionato nel rogo, è morto per un improvviso peggioramento del suo quadro clinico.

I medici che fin da subito l'hanno preso in cura, hanno cercato in tutte le maniere di tamponare le conseguenze che le ustioni hanno provocato sul suo corpo. Sembrava una situazione sotto controllo, da gestire, con una lunga convalescenza, ma qualcosa nel fisico del sessantacinquenne non ha più risposto ed è sopraggiunto il decesso. La vittima viveva da solo ad Arsego. Il giorno dell'incendio a dare l'allarme erano stati alcuni vicini di casa di via Mometto che avevano notato il fumo e le fiamme fuoriuscire dalla sua abitazione. Immediato l'allarme ai soccorritori.

IL FATTO

In pochi minuti sul luogo dell'emergenza erano arrivati i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco dalla sede di Cittadella con il prezioso aiuto dei volontari della base di Borgoricco. Non senza fatica gli operatori del 115 erano riusciti a domare il rogo e a portare il padrone di casa in strada. Qui l'uomo era stato preso in cura dai sanitari. Presentava ustioni di una certa gravità agli arti inferiori. Non aveva mai perso conoscenza e il suo quadro clinico non appariva irreversibile. Tuttavia i sanitari avevanp chiesto l'ausilio da Padova dell'elisoccorso per velocizzare i tempi di intervento e garantire al pensionato le migliori cure possibili. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, era stato trasportato in città e ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'Azienda ospedaliera. Nei primi giorni di degenza il suo quadro clinico è rimasto stabile, poi negli ultimi giorni la situazione è precipitata e il suo cuore ha smesso di battere.



La notizia del decesso di Adriano Toso è subito arrivata nella piccola frazione di Arsego lasciando nelle sgomento tutti coloro che lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane. Già nella giornata odierna sarà possibile conoscere la data dei funerali. Nel frattempo la sua casa di via Mometto rimane inagibile. Le fiamme, partite dal caminetto al primo piano, hanno coinvolto tutto l'immobile lasciandosi alle spalle numerosi danni che hanno convinto i tecnici dei vigili del fuoco a negarne l'agibilità.



LE CAUSE

Della morte del sessantacinquenne è stato messo al corrente anche il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella che non ha potuto far altro che trasmettere a nome dell'intera amministrazione comunale le più sentite condoglianze ai familiari più stretti del pensionato. Sulle cause che hanno portato all'incendio sono ancora in corso gli ultimi rilievi. Le forze di polizia di concerto con i vigili del fuoco vogliono sciogliere ogni dubbio per avere un quadro chiaro della situazione e capire da dove siano partite.