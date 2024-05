ROVIGO - Incendio nel ricovero attrezzi di una casa in via dei Mille domenica 12 maggio, intorno alle 20.30 a Rovigo. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa ed un'autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme che si erano propagate anche alla tettoia in lamiera, sono state circoscritte dalle squadre, le quali hanno evitato il coinvolgimento dell’abitazione vicina. Le cause delle fiamme sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi si sono concluse dopo circa due ore.