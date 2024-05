CAORLE - Poco prima delle 16 di oggi, domenica 12 maggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in un isolotto della Brussa a Caorle per l'incendio di un casone. L'arrivo tempestivo delle squadre da Portogruaro, Udine e Caorle ha impedito che le fiamme, già alte, si estendessero coinvolgendo anche il casone vicino. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Dato l'allarme, tutte le persone che si trovavano nei pressi dell'area incendiata sono riuscite a mettersi in salvo. Sul posto anche l'elicottero Drago.