CALTO (ROVIGO) - Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di domenica 12 maggio, per l’incendio in un’azienda di prodotti chimici ed abrasivi in via dell’Industria Est, a Calto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Impegnate a spegnere le fiamme, le squadre dei vigili del fuoco di Castelmassa e Rovigo con due autopompe due autobotti, l’autoscala e 14 operatori. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle 23:30.