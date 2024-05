CAORLE - A fuoco un casone alla Brussa di Caorle. L'allarme scattato poco prima delle 16 di oggi, domenica 12 maggio, dalle stesse persone che si trovavano nei pressi del casone, che secondo le prime informazioni dovrebbero anche essere riuscite ad allontanarsi prima che le fiamme chiudessero ogni via di fuga. La centrale operativa di Mestre ha mobilitato le squadre di soccorso dei Vigili del fuoco, che intervengono da Portogruaro e Caorle.

Cosa è successo

In un primo momento sembrava che a bruciare fosse un casone di Porto falconera ma all'arrivo dei soccorritori il fumo nero che si sprigionava verso l'alto arrivava dalla Brussa dall'altra parte del canale Nicesolo. Mobilitato anche Drago, l'elicottero dei Vigili del fuoco di Venezia. Difficile per i soccorritori riuscire a raggiungere Il casone. Le persone sarebbero riuscite a fuggire dal casone ma l'incendio si sta propagando paurosamente anche a un casone vicino. Da qui il tempestivo intervento dei pompieri risulta fondamentale. Diverse le chiamate arrivate al 115 per la densa nube di fumo nero che si è sprigionata verso l'alto visibile a chilometri di distanza addirittura dal Lido di Venezia.