MARTELLAGO/SCORZE' (VENEZIA) - Auto in fiamme ferma sotto il casello autostradale di Martellago/Scorzè, lungo la A4 in provincia di Venezia.

Chi doveva uscire dall'autostrada in quel punto è rimasto bloccato dalle 13.30, quando il rogo è divampato in un'auto ferma proprio nella zona di pagamento del pedaggio. Fortunatamente la conducente è riuscita ad uscire in tempo, prima che le fiamme, come si vede in questo video che un lettore ci ha inviato, avvolgessero l'intera vettura.

Sul posto si sono precipitati gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, ancora da stabilire le cause del rogo, da quello che si apprende l'incendio è partito all'improvviso, senza una ragione apparente.

Il mezzo incendiato è una vettura a gas, e proprio il tipo di combustibile utilizzato a fatto scegliere di usare la massima prudenza: gli automobilisti fermi sono stati invitati a restare all'interno delle loro auto e a non avvicinarsi.