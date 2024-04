Venezia. Dipendente della Regione Veneto aggredita da uno sconosciuto mentre va al lavoro. Ciambetti: «Violenza gratuita e immotivata»

VENEZIA - Aggredita da uno sconosciuto nella zona di Campo San Gallo a Venezia, vittima una dipendente del Consiglio regionale del Veneto che stava andando al lavoro, nella vicina sede di Bacino Orseolo.

Immediata la solidarietà del presidente Roberto Ciambetti: «Vicinanza e solidarietà, fortunatamente sono state esclusi traumi gravi, ma la ferita più difficile da superare sarà quello d'odioso atto subito, una violenza gratuita e immotivata».

Ed è sempre il presidente Ciambetti a spiegare le circostanze nelle quali si è verificata l'aggressione: «Da quanto ho potuto ricostruire, i colleghi l'hanno immediatamente assistita e convinta a recarsi in ospedale dove le sono state diagnosticate delle lesioni guaribili in cinque giorni. Ringrazio anche la Guardia giurata di servizio che non ha esitato nel soccorrere la nostra collaboratrice contribuendo a individuare l'aggressore responsabile di questo atto ignobile: ringrazio anche i carabinieri che sono intervenuti prontamente e hanno fermato l’uomo che, da quanto si sa, è un volto noto alle Forze dell’Ordine».