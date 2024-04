VENEZIA - Papa Francesco sarà domenica a Venezia e la città lagunare è ormai pronta ad abbracciarlo. Sarà una visita di poche ore, dalle 8 alle 14, ma con tanti risvolti e per questo destinata a lasciare il segno. C’è la cultura, con il Santo Padre che, primo pontefice nella storia, andrà a vedere il padiglione della Biennale d’arte a cura del Dicastero vaticano per la Cultura allestito nel carcere femminile dell’isola della Giudecca. C’è la carità, con il previsto dialogo con l’ottantina di detenute che scontano la pena in quello che, assieme a Roma, è uno dei due penitenziari in Italia riservati alle sole donne. E c’è la preghiera, con l’incontro nella messa solenne in piazza San Marco, alle 11, con la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia, preceduta da un momento di dialogo riservato ai giovani, in campo della Salute, e seguito dall’omaggio personale del papa alla tomba dell’evangelista cui è dedicata la basilica cattedrale.