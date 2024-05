Settimana Sociale dei Cattolici 2024, dal discorso di Mattarella alla messa di Papa Bergoglio - Il programma

Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, quest'anno, per la sua cinquantesima edizione, l'evento si svolgerà in Friuli Venezia Giulia e saranno due le importanti personalità che parteciperanno: da una parte il persidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dall'altra Papa Francesco Bergoglio.

La Settimana Sociale avrà luogo a Trieste dal 3 al 7 luglio sul tema: "Al cuore della democrazia.

Il programma della Settimana Sociale dei Cattolici 2024

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

14.30 Accoglienza dei partecipanti presso le strutture alberghiere

16:30 CERIMONIA DI APERTURA in Piazza Unità D’Italia; saluti ufficiali e introduzione al tema

17:00 INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

20.00 Cena presso la Capitaneria di Porto

21.15 Zoé, concerto e immagini in Piazza Verdi a cura degli studenti del Conservatorio di Trieste

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024

7.30 Celebrazione Eucaristica presso le parrocchie limitrofe alle strutture di accoglienza

8.30 Trasferimento presso il Centro Congressi

9.15 RIFLESSIONE BIBLICA Sabino Chialà, Priore della Comunità di Bose

9.45 ASSEMBLEA PLENARIA

1. Amare la democrazia nelle sfide del presente

Michele Nicoletti, Università degli studi di Trento

2. In prima persona: abitare e costruire la casa comune della democrazia

Annalisa Caputo, Università degli studi di Bari

11.30 TAVOLI DI LAVORO: Laboratori della Partecipazione

13.00 Pranzo presso il Centro Congressi

15.00 TAVOLI DI LAVORO: Laboratori della Partecipazione

16.30 Trasferimento verso il centro della Città

17.30 PIAZZE DELLA DEMOCRAZIA

SCUOLA: educarsi alla partecipazione

presso il Museo Sartorio in Piazza Papa Giovanni XXIII

Intervengono: Alberto Pellai, Paola Vacchina, Francesco Magni

Modera: Alessandra Sarmentino

SPORT: palestre di inclusione

in Piazza Hortis

Intervengono: Andrea Lucchetta, Katia Aere, Luca Grion

Modera: Simone Romagnoli

CONVERSIONE ECOLOGICA: energie per cambiare rotta

in Piazza Verdi

Intervengono Giovanni Mori, Gabriella Chiellino, Chiara Francesca Di Tizio

Modera: Simone Morandini

SALUTE: curare i diritti di tutti

in Piazza Ponterosso

Intervengono: Silvio Brusaferro, Gilberto Turati, Silvia Landra

Modera: Mario Viglietti

FAMIGLIE: legami, relazioni e comunità

in Piazza della Borsa

Intervengono: Mariolina Ceriotti Migliarese, Adriano Bordignon, Renata Longo e Francesco Pavanello

Modera: Fabiana Martini

20.00 Cena presso la Capitaneria di Porto

21.15 SPETTACOLO di musica e parole in Piazza Unità D’Italia

Al cuore della democrazia

Conduce Lorena Bianchetti con la partecipazione di: Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Malika Ayane, Simone Cristicchi, Amara; la FVG Orchestra, dirige il maestro Leonardo De Amicis

VENERDÌ 5 LUGLIO 2024

7.30 Celebrazione Eucaristica presso le parrocchie limitrofe alle strutture di accoglienza

8.30 Trasferimento presso il Centro Congressi

9.15 RIFLESSIONE BIBLICA

Isabella Guanzini, Ordinario di Teologia Fondamentale all’Università di Graz

9.45 ASSEMBLEA PLENARIA

1. La democrazia del noi: per una nuova grammatica della collaborazione

Mara Gorli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2. Partecipazione, cittadinanza e istituzioni: per una democrazia trasformativa

Filippo Pizzolato, Università degli Studi di Milano – Bicocca

11.30 TAVOLI DI LAVORO: Laboratori della Partecipazione

13.00 Pranzo presso il Centro Congressi

15.00 TAVOLI DI LAVORO: Laboratori della Partecipazione

16.30 Trasferimento verso il centro città

17.30 PIAZZE DELLA DEMOCRAZIA

PERIFERIE: le città viste dai margini

in Piazza Ponterosso

Intervengono: Eugenia Carfora, Giovanni Carrosio, Mario Vatta

Moderano: Rossana Andreotti e Ivan Vitali

DEMOCRAZIA DIGITALE: comunicare e informare ai tempi dell’intelligenza artificiale

in Piazza Verdi

Intervengono: Paolo Benanti, Francesca Mannocchi, Marco Bentivogli

Modera: Luca Farè

ISTITUZIONI LOCALI: la democrazia alla prova delle comunità

in Piazza Hortis

Intervengono: Gregorio Arena, Federica Fanesi, Roberto Louvin

Modera: Emanuela Gitto

CARCERE: costruire dignità e libertà

in Piazza della Borsa

Intervengono: Marta Cartabia, Benedetta Bertolini, Imma Carpiniello

Modera: Walter Magnoni

ECONOMIA CIVILE: un nuovo modello di sviluppo

presso il Museo Sartorio in Piazza Papa Giovanni XXIII

Intervengono: Vittorio Pelligra, Miriam Salussolia, Piero Petrucco

Modera: Davide Maggi

20.00 Cena presso la Capitaneria di Porto

21.15 In Piazza Verdi

Un evento diviso in due momenti separati, ma legati dal fil rouge della testimonianza dell’impegno per gli ultimi.

1. La prima parte è una lettura teatrale che racconta la storia di un costruttore di pace, Raoul Follereau, e affronta i temi della vicinanza agli ultimi, ai malati, alla periferia del mondo: porterà la firma di Paolo Logli.

2. Nella seconda parte della serata Lorena Bianchetti condurrà una intervista/testimonianza a Paul Bhatti, il medico pachistano che vive a Treviso da una decina di anni, fratello di Shahbaz Bhatti, politico cristiano e ministro per le minoranze del Pakistan che venne assassinato il 2 marzo 2011 a Islamabad.

SABATO 6 LUGLIO 2024

7.30 Celebrazione Eucaristica presso le parrocchie limitrofe alle strutture di accoglienza

8.30 Trasferimento presso il Centro Congressi

9.15 RIFLESSIONE SPIRITUALE

Arianna Rotondo, Università degli Studi di Catania

9.45 TAVOLI DI LAVORO: Laboratori della Partecipazione

11.30 ASSEMBLEA

13.00 Pranzo al Centro Congressi

15.00 Trasferimento in città e visita degli stand delle Buone Pratiche

17.30 PIAZZE DELLA DEMOCRAZIA

CITTADINANZA: migrazioni e diritti nell’Italia di oggi

in Piazza Ponterosso

Intervengono: Giovanni La Manna, Abdoulaye Mbodj, Roberta Altin

Modera: Andrea Stocchiero

PREPARARSI ALLA POLITICA: partecipare, discutere, decidere

in Piazza della Borsa

Intervengono: Giovanni Diamanti, Rosangela Maino, Mattia Zuilanello

Modera: Antonio Molinari

PACE IN COSTRUZIONE: dal disarmo alla riconciliazione

in Piazza Verdi

Intervengono: Alessandra Morelli, Nello Scavo, Patrizia Giunti

Modera: Daniela Ropelato

ISTITUZIONI: autonomia, rappresentanza, governabilità

in Piazza Hortis

Intervengono: Umberto Ronga, Giovanni Tarli Barbieri, Floriana Margherita Cerniglia

Modera: Mirko Viola

PRATICHE DI EGUAGLIANZA: uguali e diversi/e

presso il Museo Sartorio in Piazza Papa Giovanni XXIII

Intervengono: Rita Giaretta, Cristina Simonelli, Giorgio Tamburlini

Modera: Gabriella Calvano

L’EUROPA DELLE NUOVE GENERAZIONI: un sogno di popoli, culture e democrazia

presso il Teatro della Parrocchia di Santa Maria Maggiore

Intervengono: Mons. Mariano Crociata, Vescovo di Latina-Terracini-Sezze-Priverno e Presidente della Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea; Elena Granata, vicepresidente del Comitato; Sergio Gatti, membro del Comitato; Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato

20.00 Cena presso la Capitaneria di Porto con i delegati e con i fratelli e sorelle ospiti della mensa della Caritas di Trieste

21.15 Due eventi distinti in contemporanea con i Delegati, la cittadinanza e gli ospiti della Caritas di Trieste

− in Piazza Verdi, Orchestra dei giovani europei;

− al Teatro Verdi assisteremo alla pièce di Giovanni Scifoni, che dedica un suo lavoro, dalle particolari caratteristiche di leggerezza e divulgazione, a San Francesco: FRÀ, la superstar del Medioevo

DOMENICA 7 LUGLIO 2024

Papa Francesco conclude i lavori della Settimana Sociale e celebra l’Eucarestia.