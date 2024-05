Nel baule mitragliatori e revolver: arrestato nel parcheggio dell'Ikea un 59enne

VILLESSE - Nel baule mitragliatori e revolver: arrestato al confine italo-sloveno un 59enne italiano. La Squadra Mobile di Gorizia ha fermato a Villesse un 59enne residente in Campania, sequestrando numerose armi che l'uomo stava cercando di introurre in Italia.

Cosa è successo

Tutto è scaturito nei giorni scorsi durante un servizio di pattugliamento sulla fascia confinaria, effettuato nell’ambito dei controlli rafforzati disposti dal Questore del capoluogo isontino.

Qui un equipaggio ha notato un’autovettura percorrere a forte velocità la rotonda di Sant’Andrea, per poi imboccare il raccordo Autostradale sulla A34. Gli agenti hanno seguito l’autovettura, che è stata notata dopo pochissimi minuti uscire dall’autostrada a Villesse, per poi dirigersi verso il vicino centro commerciale. In poco tempo la Volante della Polizia ha raggiunto l' uomo con il veicolo che è stato sottoposto al controllo. Il conducente è apparso notevolmente agitato, insospettendo i poliziotti che hanno scoperto, occultati nell’abitacolo e nel portabagagli, 6 fucili mitragliatori e 2 revolver, con relativi caricatori e numerose munizioni. Il 59enne campano è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutte le armi rinvenute sono state naturalmente sottoposte al sequestro penale. Ora sono in corso le indagini per scoprire da dove provenissero le armi e soprattutto dove erano dirette.