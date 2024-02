E' morto Stefano Gheller, paladino della lotta per il fine vita

BASSANO DEL GRAPPA - Stefano Gheller, 51 anni, è morto oggi, 22 febbraio 2024, in ospedale a Bassano: soffriva di una grave forma di distrofia muscolare. Gheller, originario di Cassola, era un paladino della battaglia per il suicidio medicalmente assistito e il suo riconoscimento nella legge per il fine vita, bocciata in Veneto nelle settimane scorse. Nello scorso dicembre era stato ricoverato in Pneumologia con un quadro clinico aggravato da una polmonite.