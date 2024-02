Funerale di Stefano Gheller a Cassola, chiesa gremita. L'addio al paladino del fine vita sulle note di «Rain» di Madonna Video

CASSOLA (VICENZA) - L'addio a Stefano Gheller sulle note di "Rain" di Madonna. Si sono tenuti questa mattina, 26 febbraio, a Cassola, nel Vicentino, i funerali del portabandiera della lotta per il suicidio medicalmente assistito. In tantissimi sono accorsi per dargli l'ultimo saluto. Il suo feretro ha raggiunto la chiesa gremita accompagnato dalla canzone Rain di Madonna.

Gheller, 51 anni, è morto lo scorso 22 febbraio in ospedale a Bassano: soffriva di una grave forma di distrofia muscolare. Nello scorso dicembre era stato ricoverato in Pneumologia con un quadro clinico aggravato da una polmonite. (Video di Angela Pederiva)