GIACCIANO CON BARUCHELLA (ROVIGO) - Il sindaco Natale Pigaiani, risponde in maniera decisa ai numeri forniti qualche giorno fa dall'associazione Miglior Tutela AltVelox. «Hanno detto di avere vinto l'80% dei ricorsi, quando invece è l'esatto contrario - afferma -. È il nostro Comune ad avere vinto quasi tutti i ricorsi». Il piccolo Comune altopolesano è rappresentato dall'avvocato Barbara Bisaglia di Zelo, con studio legale a Badia Polesine, difendendolo davanti al giudice di pace per quello che riguarda le varie controversie sorte in merito all'autovelox, installato sulla strada regionale numero 482. «Ad oggi sono stati presentati 74 ricorsi al giudice di pace di Rovigo - precisa Natale Pigaiani -. Tra quelli che sono stati rigettati, quelli rinunciati e quelli parzialmente accolti dal giudice nei confronti di automobilisti che erano stati sanzionati una dozzina di volte, oppure che si erano visti recapitare a casa multe per un eccesso di velocità considerato esiguo, avendo superato di poco la tolleranza del 5% stabilita per legge. Ebbene, ad oggi, sono stati accolti solamente 8 ricorso sui 74 presentati ai giudici di pace. Di questi otto, due sono stati annullati, in accordo con lo stesso Comune, per stato di necessità, dato che le persone multate stavano seguendo un'autoambulanza con un parente a bordo. Il nostro Comune si è detto subito favorevole ad annullare queste sanzioni. Altri due ricorsi, sempre tra quelli accolti, riguardano l'omologa del rilevatore della velocità e dunque sono ancora pendenti, dato si è in fase di appello. Per quanto riguarda gli altri 66 ricorsi sono stati tutti vinti dal nostro Comune, con tanto di pagamento delle spese legali».

Emerge un fatto che vede d'accordo il Comune con l'associazione AltVelox: davanti al giudice di pace Marco Bresciani, i ricorsi contro il Comune sono stati tutti persi. Gli unici vinti quelli esaminati dal giudice Patrizia Prando.

Autovelox abbattuto e tornato operativo

Nel frattempo, il velox abbattuto più volte e tornato operativo da metà gennaio, non solo è stato dotato di telecamere atte a verificare chi lo manomette, ma ha anche dei sensori di allarme che, essendo collegati alle vicine stazioni dei carabinieri, ne permettono il pronto intervento sul posto, nel caso qualcuno volesse nuovamente abbattere l'impianto. «Il famigerato autovelox di Giacciano con Baruchella ha portato a superare quota 4.300 multe e ben due abbattimenti - ricorda Gianantonio Sottile, vice presidente dell'associazione Miglior Tutela AltVelox - Sono stati accolti due ricorsi e annullate nove sanzioni, con i giudici di pace che divergono sulle norme da attuare». Intanto, dopo il confronto in Prefettura, svoltosi lunedì, tra il prefetto Clemente Di Nuzzo, la deputata di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi e un rappresentante di AltVelox, si è in attesa di capire se dopo l'approvazione del decreto Salvini sulle nuove norme che regolano i limiti di velocità, il velox di Giacciano con Baruchella verrà' o meno tolto, alla pari di quello di Bosaro, come richiesto dalla stessa Ambrosi.