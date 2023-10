TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Tornerà in funzione domani l’autovelox sulla strada provinciale 46 di circa 10 chilometri, denominata “Via Parco Delta del Po” che collega la strada regionale 495 Adria – Ariano nel Polesine che attraversa il ponte sul Po di Venezia, il comune di Corbola e in direzione ovest-est attraversa parte del territorio di Taglio di Po per collegarsi con la strada statale 309 Romea. L’apparecchio era “caduto” nel fosso, verso il lato campagna, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto quando ignoti avevano segato alla base uno dei due pali della postazione. Ora, al suo posto, è stato installato un autovelox di nuova generazione.

«Dopo un periodo di spegnimento di circa due mesi a seguito di atti vandalici - informa il comando della polizia locale di Taglio di Po diretto dal vicecommissario dottor Maurizio Finessi - l’apparecchiatura autovelox fissa collocata sulla Strada Provinciale 46 “Corbola-Taglio di Po” riprenderà a funzionare regolarmente a partire da lunedì 16 ottobre. Sarà dotata di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione a tutela sia dell’apparecchiatura che per il controllo della viabilità stradale. Si invitano gli utenti della strada ) al rispetto dei limiti che in quel tratto è di 70 km orari».

L’impianto è stato collocato nello stesso luogo dove esisteva quello precedente, “sabotato” da ignoti, probabilmente pizzicati a pigiare troppo sull’acceleratore in quel tratto malgrado il limite di velocità imposto per legge. L’autovelox ora è stato nuovamente collocato, ma a ridosso dell’intersezione con via Marchi che, verso sud collega la vecchia strada provinciale che corre parallela a quella attuale e verso nord con la frazione tagliolese di Mazzorno Destro. «Un incrocio molto pericoloso, purtroppo, in passato, teatro di incidenti gravi, anche mortali, quindi l’autovelox farà da deterrente con l’obiettivo di dare sicurezza alle persone e alla viabilità in generale».

Autovelox danneggiato

L’apparecchio che da domani vigilerà sul rispetto dei limiti di velocità sulla sp 46, è di nuova generazione con dispositivi anche a tutela della struttura. Dovrebbero così scongiurarsi altri episodi di danneggiamento come quello verificatosi in agosto quando il “taglio” di uno dei due pali di sostegno provocò la caduta dell’apparecchio rilevatore interrompendo un servizio importante per la sicurezza sulle strade.

Il danneggiamento del velox di Taglio di Po era stato oggetto di denuncia da parte della polizia locale ai carabinieri con tutti i dati raccolti sul posto. «Quanto si va a distruggere un bene comune, si passa dalla parte del torto. La protesta va manifestata nelle sedi opportune», aveva commentato l’assessore di Taglio di Po, Clauda Bovolenta.

L’episodio di Taglio di Po seguiva, in ordine di tempo, altri due analoghi “sabotaggi” avvenuti ai danni di altrettanti apparecchi autovelox: prima a Bosaro, poi a Giacciano con Baruchella. Riguardo l’autovelox di Bosaro, l’amministrazione locale sta ancora valutando come riposizionare l’apparecchio per tutelarne la sicurezza contro altri atti vandalici. Quello di Giacciano, invece, vede attualmente impegnata l’associazione Alvelox a fianco degli automobilisti multati.