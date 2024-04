Michael Baccaro e quella sfida da vincere: tornare a giocare a rugby. Il doppio incidente mentre stava spiccando il volo

La vita è imprevedibile, mette costantemente alla prova e proprio sul più bello, quando sembra che tutto stia funzionando, ecco che ti presenta il conto. È questa la storia del giocatore del Borsari Badia, Michael Baccaro. Il centro ventunenne ha iniziato a giocare a rugby a 6 anni e da allora non ha mai smesso. Nel 2017 ha ricevuto la proposta di andare a giocare in Sud Africa nel World Schools Festival dove si sfidano le migliori scuole sudafricane e neozelandesi. Successivamente, la scorsa stagione, gli era stato proposto di fare la pre-season con Rovigo, ma purtroppo è stato costretto a rifiutare a causa del lavoro che aveva trovato da qualche mese.



Le capacità di Michael sono emerse proprio l'anno scorso, nella seconda parte del campionato, quando il Borsari ha iniziato a vincere. «Siamo partiti facendo un brutto girone di andata - spiega Baccaro - poi al ritorno ci siamo fatti valere e siamo riusciti a vincere partite importanti che ci hanno consentito la salvezza.

In quel periodo sono riuscito a dare il meglio di me facendo emergere le mie qualità».



DOPPIO INCIDENTE

Quest'anno l'abbiamo vista meno in campo. «Questa stagione era partita alla grande, con due vittorie consecutive, poi in partita, ho rotto il crociato posteriore. Da quel momento la squadra, oltre al mio, ha avuto affrontare diversi infortuni e purtroppo abbiamo perso tante partite di seguito». «Dopo 4 mesi di stop avevo ripreso ad allenarmi - prosegue Michael - e nel momento in cui ero pronto a tornare in campo contro Petrarca nel derby, il 6 marzo, ho avuto un incidente di lavoro: il mio piede è stato completamente schiacciato da un carrello elevatore. E un problema molto serio, tuttora sto facendo l'ossigenoterapia in camera iperbarica per rivitalizzare i tessuti: dovrò aspettare diversi mesi perchè il mio piede torni come prima».



Nonostante questo lei non è mai mancato ed ha sempre sostenuto i suoi compagni. «Ho sempre fatto il possibile per sostenere la squadra. Questo lungo stop mi sta facendo capire quanto mi manchi non solo giocare, ma anche semplicemente allenarmi con i miei compagni».



SFIDA A VERONA

Domani, domenica il Borsari scenderà in campo alle 15.30 al Payanini Center contro il Verona per la 20. di campionato di Serie A (arbitra Daniele Vignarelli). «Badia -sottolinea Baccaro - affronterà il Verona in quella che sarà sicuramente una partita interessante sia perché loro sono primi in classifica, ma soprattutto perché noi abbiamo bisogno di punti per poterci salvare. Per questo motivo avremo molta voglia di dimostrare il nostro valore in casa loro».

Silvia Malanchin