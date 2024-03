Mogliano Veneto. Mischia cede, il pilone Gianmarco Lucchetta di 31 anni rimane sotto. «Bear» sta meglio, pronto a lasciare la terapia intensiva

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Dovrebbe uscire tra oggi e domani dal reparto di Rianimazione, Gianmarco Lucchetta, il pilone di 31 anni rimasto coinvolto in un incidente durante una partita di rugby lo scorso sabato 23 marzo.

Il giovane, sempre stando alle informazioni trapelate, non avrebbe riportato consequenze e oggi, 27 marzo, o domani, 28, potrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva. Dopo giorni di apprensione, arrivano quindi buone notizie per il pilone infermiere "Bear", come lo hanno ribattezzato i suoi amici.

Mogliano. Mischia cede, il pilone Gianmarco Lucchetta di 31 anni rimane sotto: ricoverato in rianimazione al Ca' Foncello

L'incidente e il ricovero in terapia intensiva

L'incidente durante il match di serie B Mogliano-Trento. Il pilone del Mogliano, Gianmarco Lucchetta è rimasto a terra dopo che sopra di lui una mischia ordinata ha ceduto. L'arbitro ha interrotto la sfida e il giocatore è stato subito soccorso e il medico in campo ha capito la gravità del momento. Immediata la chiamata al 118, Lucchetta è stato portato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove gli è stata riscontrata una gravissima lussazione ad una vertebra cervicale che ha richiesto un'immediata operazione. L'intervento per la lussazione è andato bene ma il pilone del Mogliano ha anche riportato un deficit neurologico. Per questo, è rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello sotto costante monitoraggio. Ora, dopo giorni di apprensione, finalmente arrivano le buone notizie, sembra che Bear possa salutare a breve la terapia intensiva.