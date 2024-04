Rugby. Scott Scrafton è tornato in campo dopo l’infortunio di 15 mesi fa: «Gioia immensa»

TREVISO - Dopo la grande vittoria di sabato contro i Dragons, il Benetton Rugby si prepara ad affrontare il tour de force finale della stagione col morale alle stelle dopo le 4 vittorie consecutive che hanno ridato ai Leoni la consapevolezza di potersi togliere tante altre soddisfazioni. Tra le note positive c’è sicuramente il rientro dopo più di un anno di stop di Scott Scrafton, seconda linea neozelandese classe 1993, tornato a vestire la maglia biancoverde dopo il brutto infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro nel derby di ritorno con le Zebre della scorsa stagione. «Sono molto contento e orgoglioso di me stesso per essere tornato in campo dopo così tanto tempo; non nascondo che dopo l’infortunio non sapevo se sarei potuto tornare a giocare a rugby. È stato un viaggio lungo 15 mesi, durante i quali ho ricevuto il miglior supporto possibile dallo staff medico e atletico senza il quale non sarei mai riuscito a rientrare, oltre alla fiducia che mi ha dato il coaching staff nel rimettermi in campo.

Sono veramente felice».

Cosa ha provato quando è entrato in campo?

«Ovviamente è stato un momento speciale per me ed anche per la mia famiglia, anche se mio figlio, essendo ancora troppo piccolo, non ha potuto assistere alla partita ed è rimasto a casa con mia moglie. Per me è stato un grandissimo traguardo essere riuscito a tornare in campo anche solo per 40 minuti».

Quanto è stato speciale tornare proprio a Monigo di fronte al pubblico di casa?

«Credo sia stupendo giocare in questo stadio, il tifo è fantastico e sono stati momenti speciali. Sono fiero di me stesso e del sostegno che mi ha dato il club».

Il suo ritorno è coinciso anche con una fantastica vittoria, qual è stata la chiave per riuscire a portare a casa questa partita?

«Nonostante le tante assenze per infortunio e i tanti cambi che sono stati fatti per tenere a riposo alcuni giocatori dopo i tanti impegni ravvicinati, credo che la squadra abbia giocato una partita davvero fenomenale. Sono davvero molto orgoglioso della prestazione di tutti. Abbiamo conquistato un’ottima vittoria portando a casa anche il bonus offensivo e per questo siamo molto soddisfatti. Chiaramente bisognerà migliorare su alcuni aspetti tecnici del gioco ma non sono per nulla preoccupato, anzi sono sicuro che abbiamo le potenzialità per mettere in difficoltà chiunque».

Su quali aspetti dovrete cercare di migliorare in vista dei prossimi impegni?

«In generale abbiamo giocato una buona partita, ma credo che dovremo cercare di migliorare in primis nella gestione del possesso e sulle skills. Con i Dragons abbiamo forzato alcuni passaggi concedendo troppi possessi agli avversari per cui dobbiamo cercare di essere più pazienti e magari fare qualche fase in più senza strafare».

Che valore ha questa vittoria?

«In termini di graduatoria, la vittoria ci permette di restare tra le prime otto. Ora ci aspettano partite molto difficili e dovremo essere bravi a non mollare per strappare altri punti per la zona playoff».

Ora sarà la volta della trasferta contro Ulster: come si dovrà preparare?

«Sarà una trasferta molto dura contro una squadra ostica, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa un altro buon risultato. Siamo in un ottimo periodo di forma dopo le 4 vittorie consecutive e inoltre con i Dragons alcuni giocatori hanno avuto la possibilità di rifiatare dopo aver giocato tanti minuti nelle scorse partite. Sono convinto che i coach selezioneranno la migliore formazione per dare battaglia ad Ulster».