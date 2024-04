Rugby. Riccardo Genovese nuovo pilone del Benetton: «Sono pronto a mettermi nuovamente in discussione e a fare passi in avanti»

TREVISO - Un nuovo Leone, il Benetton Rugby ingaggia il pilone Riccardo Genovese dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2027. Il pilone destro è uno dei più promettenti prima linea dell’intero panorama nazionale ed arriva alla corte biancoverde dopo due stagioni alle Zebre Parma in cui ha completato il proprio percorso di formazione di alta prestazione e successivamente di transizione all’interno dell’Accademia U20/U23 della franchigia parmense. Da luglio 2024, Genovese sarà un giocatore della prima squadra del Benetton Rugby a tutti gli effetti. «Sono onorato e lusingato di avere la possibilità di vestire prossimamente la maglia biancoverde. Arrivare in Benetton Rugby per me rappresenta la possibilità di mettermi nuovamente in discussione come atleta e poter fare un ulteriore passo in avanti per la mia crescita. Il cambiamento e le novità, in qualsiasi ambito, spaventano sempre ma ritengo che siano arricchenti. L’affrontare nuove sfide è di grande stimolo per fare di più e fare meglio di quanto abbia fatto fino ad ora. Maggiori sono le difficoltà, maggiore sarà la soddisfazione di averle superate.

Intendo impegnarmi al massimo, con serietà e determinazione, per poter rendere fiero ed orgoglioso il Benetton della scelta fatta», racconta il nuovo arrivo.

Chi è Riccardo Genovese

Nato a Torino il 13 aprile 2002, alto 189 cm per 126 kg, Riccardo Genovese è un pilone destro molto fisico, di grande stazza e dalle qualità tecniche brillanti. Cresciuto tra le giovanili del Cus Torino e poi del Calvisano Rugby, Genovese ha seguito la trafila dell’Accademia Nazionale, affinando ulteriormente le sue predilette abilità in mischia chiusa e nelle varie piattaforme di gioco, oltre a interessantissime abilità in campo aperto. Si è messo in gran luce nel Sei Nazioni U20 del 2022 e nelle Summer Series U20 dello stesso anno che si sono giocate allo Stadio Monigo. A suon di prestazioni sontuose, si è fatto conoscere in tutta Europa. Ha anche collezionato apparizioni in precedenza con l’Italia under 18 e poi con l’Italia under 23. Alle Zebre, Genovese ha raccolto 9 presenze, di cui 8 in URC e 1 in Challenge Cup. Inoltre, ciò che stupisce del pilone è la sua ottima mobilità in tutte le zone del campo. Genovese dalla prossima estate indosserà la maglia dei Leoni. «In ottica strategica futura era nostra volontà inserire in rosa un pilone destro giovane e di prospettiva. Così, anche grazie all’ottima sinergia con le Zebre Parma, abbiamo individuato in Riccardo il profilo giusto per noi. Lo ricordiamo benissimo per le partite disputate con l’Italia U20 qui a Monigo, gare in cui ha dimostrato di avere grandi potenzialità e ci auguriamo che possa ripetersi presto in maglia biancoverde», spiega il direttore generale Antonio Pavanello.