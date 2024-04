Rugby. Benetton straripante in United Championship: Dragons travolti a Monigo con sei mete. Vittoria piena con bonus

TREVISO – Il ritorno nell'United Rugby Championship è vincente e a dir poco straripante per il Benetton.

Nel tempio di Monigo, con oltre 4mila spettatori sugli spalti, è rispettato il divario scritto sino ad oggi dalla classifica nei confronti dei Dragons fanalino di coda, affondati con la bellezza di sei mete. La superiorità dei Leoni appare più che evidente sin dall'inizio: alla mezz'ora il match è già in mano agli uomini di Bortolami che ha imposto il turnover, a segno per ben tre volte: Smith, Lucchesi e poi Uren per un comodo 19-0 al da gestire. Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo, solo una sbavatura permette ai gallesi di riaccendere qualche speranza quando dopo 2' Rosser si inserisce tra le linee e intercetta una trasmissione imperfetta tra Albornoz e Smith che manovravano in attacco. Galoppata per tutto il campo e 19-7 nello score al 42'. Niente paura. Passano solo pochi minuti e il Benetton rialza la voce con Ratave che di forza va a marcare (24-7 al 45'). Seguiranno le soddisfazioni personali di Iachizzi (29-12 al 70') e capitan Lamaro (36-12 al 74'), intervallate dalle effimere mete gallesi di Blacker (24-12 al 52') e Hope (36-19 al 77') di una squadra piuttosto pasticciona. Finisce in controllo 36-19 con il punto di bonus offensivo intascato dai Leoni che proseguono di gran carriera la corsa ai playoff di Urc dopo aver centrato la semifinale di Champions Cup.