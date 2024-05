Papa Francesco a Trieste il 7 luglio, le tappe: incontrerà disabili, migranti e poi la celebrazione eucaristica in Piazza Unità

TRIESTE - Ci sarà anche un incontro con i disabili e con un gruppo di migranti tra gli appuntamenti del Papa in programma per il prossimo 7 luglio. E' quanto è stato annunciato oggi, 3 maggio, a Trieste, in occasione della presentazione della 50/a Settimana sociale dei cattolici in Italia «Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro» in calendario dal 3 al 7 luglio nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.