TREBASELEGHE - Ha raccontato Fabio Franceschi al Gazzettino, il quotidiano del Nordest d'Italia: «Da bambino aiutavo in tipografia, facevo tutto quello che riuscivo a fare». Ha confidato Chris Hutchison a Times Leader, il giornale del Nordest della Pennsylvania: «Quando avevo 5 anni, al sabato mattina entravo nello stabilimento e spazzavo i pavimenti per un dollaro». Oltre alla passione per il lavoro di stampa coltivata fin dall'infanzia, e al di là della medesima età visto che sono nati entrambi nel 1969, ora l'industriale veneto e l'imprenditore statunitense hanno in comune anche un'impresa: «La P.A. Hutchison Company fa parte di GV Group», è l'annuncio circolato mercoledì sui profili social ed esplicitato ieri con una nota congiunta in italiano e in inglese, ufficializzando l'accordo per cui il gruppo di Trebaseleghe ha acquisito la maggioranza dell'azienda di Mayfield.

I VOLUMI

Due piccoli paesi: la località in provincia di Padova non arriva a 13.000 abitanti, quella nella contea di Lackawanna ne ha meno di 2.000. Ma le forze produttive in campo sono rilevanti, dato che il colosso da 250 milioni di volumi all'anno assumerà il controllo di una realtà che adesso ne conta a sua volta 50, con l'obiettivo di arrivare presto a 100. Una crescita a cui evidentemente si accompagnerà un aumento dei fatturati, finora attestati intorno a 200 milioni di euro per Gv Group (dopo che Grafica Veneta ha comprato Lake Book Manufacturing a Melrose Park in Illinois) e a 50 milioni di dollari per PAH. «Quando ci sono quantità importanti negli Stati Uniti, con 6 fusi orari tra le due coste, occorre essere posizionati non solo centralmente: per questo stiamo valutando un'acquisizione nella parte settentrionale degli Usa», aveva dichiarato Franceschi un mese e mezzo fa, anticipando il senso di un'operazione strategica sul piano logistico ma pure sul versante settoriale. La ditta fondata nel 1911 da Philip Alvord Hutchison, bisnonno dell'attuale presidente Chris, è infatti specializzata nell'editoria scolastica, segmento che negli Usa già da un paio d'anni registra un vistoso incremento dopo la sbornia digitale delle lezioni attraverso i dispositivi elettronici.

LA SOSTENIBILITÀ

Stando a quanto comunicato, l'intesa è stata raggiunta anche sotto il profilo della sostenibilità. Ha commentato Franceschi, a proposito del raddoppio «in breve periodo» della produzione: «Nuovi investimenti in macchinari tecnologicamente avanzati con priorità ad una rotativa a 4 colori e la forte attenzione all'ambiente in un mercato che riteniamo strategico per lo sviluppo del nostro gruppo sono gli obiettivi primari. Investire per la diffusione della cultura, inoltre, è una grande soddisfazione per GV Group». Ha aggiunto Hutchison: «Da rappresentante della quarta generazione sono davvero elettrizzato di poter tramandare il lascito della famiglia Hutchison con GV Group. Assieme ad Erin Jones lavorerò con Lake Book Manufacturing e Grafica Veneta per offrire un servizio di stampa rafforzato e migliorato agli editori nel mondo».