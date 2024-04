Bimbo investito dal papà a Casier. Al funerale di Matteo Vidali sorellina e cuginette vanno incontro alla bara con un cartellone colorato: «Eri un raggio di sole»

CASIER (TREVISO) - La sorellina e le cuginette hanno accolto la piccola bara bianca con un cartellone colorato per il loro Matteo, volato in cielo tragicamente. Lacrime, abbracci ma anche i disegni della sorellina e dei suoi compagni di asilo. E la lettera scritta dalle cuginette: «Matteo, eri un raggio di sole, il nostro compagno di giochi». Commovente l'addio a Matteo Vidali, il bimbo di un anno e mezzo travolto e ucciso accidentalmente dal papà nel cortile di casa, a Dosson di Casier, mentre stava facendo retromarcia con l'auto.

Il tragico incidente è avvenuto domenica 14 aprile e il bimbo, nonostante il tempestivo ricovero all'ospedale Ca' Foncello, è morto due giorni dopo. Oggi pomeriggio, nella chiesa di Dosson, è stato celebrato il funerale del bambino. Più di 500 persone si sono strette al dolore di mamma, papà, della sorellina e dei nonni.

Alle esequie erano presenti anche i compagni dell'asilo con i loro genitori e le educatrici, il sindaco Renzo Carraretto, e molti dipendenti di Alternativa Ambiente, l'azienda fondata dal nonno e in cui lavora anche il papà del piccolo.

«E' un dolore grande come l'amore che tutti provavano per te» ha sottolineato il parroco durante l'omelia. Anche le maestre dell'asilo gli hanno dedicato parole accorate, ricordando quanto fosse vivace e socievole: «Cercavi sempre un compagno di giochi. Ti vorremo bene per sempre».