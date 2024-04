Investito dall'auto di papà, Matteo Vidali morto a un anno e mezzo. Alternativa Ambiente si ferma per il funerale: «È una tragedia che ha coinvolto tutti noi»

CASIER (TREVISO) - Alternativa Ambiente si ferma per dare l'ultimo saluto al piccolo Matteo Vidali, morto a un anno e mezzo investito dall'auto del papà, socio e lavoratore della cooperativa sociale. «Venerdì 26 aprile alle 15 sospenderemo per un’ora tutte le attività, in segno di vicinanza alla famiglia Vidali e per dare la possibilità a tutti i soci di salutare Matteo nella chiesa di Dosson - annuncia Marco Toffoli, presidente di Alternativa Ambiente - Anche se forniamo servizi di primaria importanza per tante comunità, stiamo organizzando da giorni questo momento per garantire la continuità dei servizi e per permettere a tutti i soci che lo vorranno di partecipare al funerale di Matteo e di essere concretamente vicini alla famiglia Vidali in questo terribile momento. Chiuderemo per un’ora anche la Bottega-Giardino di Colonia Agricola e il laboratorio di pasticceria, certi nella comprensione dei nostri clienti.

Questa è una tragedia che ha travolto tutti noi».

Il presidente: «Pronti a supportare la famiglia Vidali»

Il presidente ha gi avuto modo di incontrare la famiglia del piccolo Matteo: «Tutti siamo ammirati dalla compostezza di questa famiglia, vicini al loro immenso dolore e pronti a supportarli in tutti i modi che ci saranno possibili. Abbiamo anche comunicato ad Olaf di prendersi tutto il tempo necessario per ritrovare un po’ di serenità prima di tornare al lavoro e i nostri psicologi si sono messi a sua disposizione per un supporto professionale a lui e a Laura. I grandi valori che tutti noi riconosciamo a tutta la famiglia Vidali aiuteranno certo a superare questo momento, anche se per loro niente sarà più come prima. Ma sanno che noi soci, direi soprattutto amici, ci siamo. E ci saremo. Anche con qualche iniziativa in memoria di Matteo che realizzeremo non appena saranno pronti a progettarla assieme a noi».

L'ultimo saluto al piccolo Matteo

Il funerale del bambino verrà celebrato venerdì 26 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale di Dosson. Il rosario verrà recitato invece giovedì 25 alle 18. Le offerte raccolte saranno devolute all'asilo nido "Piccoli passi" di Lughignano, dove andava Matteo.

Le indagini

La Procura, sul caso, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo sul registro degli indagati il padre della vittima, Olaf Vidali, il quale assieme alla moglie Laura aveva portato il figlio all’ospedale Ca’ Foncello dopo l’incidente. Nonostante i tentativi dei medici di salvare la vita al piccolo, Matteo è spirato dopo due giorni di agonia. Una tragedia che ha scosso profondamente tutta la famiglia così come la comunità di Casier.