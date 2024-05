Da Preganziol a Vicenza, la marcia a tappe di dieci alpini: 85 chilometri a piedi per l’Adunata

PREGANZIOL (TREVISO) – L’Adunata nazionale è l’evento più importante della vita associativa di un alpino. E in particolare per gli alpini del gruppo di Preganziol che anche quest’anno, sotto il tema distintivo “Il Sogno di Pace degli Alpini” si incammineranno verso Vicenza per la 95° Adunata che si tiene dal 10 al 12 maggio.

Il 7 maggio, 10 penne nere a piedi partiranno alle 8.45 dalle elementari “Giovanni XXIII” di Preganziol e dopo una breve cerimonia, si inoltreranno nel percorso di circa 85 chilometri verso Altavilla Vicentina. Lì verrà stabilito il “campo base” e saranno ospitati dal locale Gruppo Ana. «La marcia in occasione dell’Adunata non è cosa nuova per noi e tutto è stato pianificato per tempo coinvolgendo anche alcuni Gruppi Ana lungo il percorso che ospiteranno per la notte i marciatori di Preganziol» dice Valter Aiolo Capogruppo di Preganziol.

Le tappe diventeranno dei veri e propri “eventi” di aggregazione, festa e soprattutto di memoria. I marciatori saranno seguiti da due mezzi di supporto con tutto il necessario per i 4 giorni di cammino.

Chi non partecipa alla marcia si dedicherà ad ospitare gli Alpini della caserma Manlio Feruglio di Venzone in una tappa della loro “Road to Vicenza”.

LA NOVITÀ

Per rendere l’Adunata ancora più speciale, 10 Alpini in attività, appassionati delle due ruote, partiranno in bicicletta il 7 maggio da Venzone per raggiungere Vicenza il 10. L’8 maggio si fermeranno a Preganziol con arrivo previsto verso le 13. «Quello con gli Alpini di Venzone ed il loro Capogruppo Gianluca Melillo è un sodalizio iniziato un paio d’anni fa proprio in occasione di una Adunata Nazionale - continua il capogruppo delle penne nere di Preganziol -. Sarà per noi un vero piacere abbracciarli e deporre dei fiori a memoria del capitano Manlio Feruglio, nella casa natale, al quale è intitolata la Caserma di Venzone e la nostra stessa Casa degli Alpini» (cerimonia alle 16 dell’8 maggio). Il 10 maggio la partenza del resto del Gruppo e dei coristi che raggiungeranno ad Altavilla Vicentina i marciatori partiti il 7. La sera del 10 il coro di Preganziol si esibirà in concerto a Tavernelle di Altavilla per poi replicare il giorno successivo nella Chiesa di San Rocco a Vicenza in attesa di partecipare alla grande sfilata di domenica 12, il culmine dei tre giorni per le penne nere.