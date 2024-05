Super Harrison nel match senza domani: Tvb batte Tortona 87-74 ed è salva

VILLORBA (TREVISO) Treviso Basket dopo una stagione difficilissima culminata nelle 9 sconfitte consecutive in avvio di campionato, che sembravano già una sentenza, conquista per il sesto anno consecutivo la permanenza in serie A. Serviva una vittoria contro Tortona e vittoria è stata al termine di un match prima indirizzato, poi dominato, nonostante i brividi in avvio con l’infortunio che escludeva Paulicap dalla contesa dopo appena 1’42” di gioco contro una squadra estremamente fisica come la Bertram. Protagonista assoluto De Angelo Harrison: il capitano ha virato con 17 punti al riposo frutto anche di tre triple consecutive, una più impossibile dell’altra, che di fatto hanno spaccato il match nella seconda metà del 2. quarto per poi chiudere con 27 mettendo la sua firma su questo straordinario risultato. Ottime anche le prestazioni di Allen (16), Bowman (15), Robinson (8 ma regia illuminata) e Olisevicius (16). Treviso in teoria avrebbe anche potuto perdere se Pesaro non avesse vinto a Venezia o se Varese non fosse passata a Pistoia. C’è stata solo una mezza sorpresa: Varese ha sì stroncato Pistoia stravincendo 96-78, ma Pesaro dopo un primo tempo chiuso avanti è crollata sotto i colpi della Reyer 91-79 (35-11 nel 3. quarto). L’ennesima permanenza in Lba regala ai tifosi trevigiani, non solo ai 5mila che hanno gremito il Palaverde, un’altra gioia immensa dopo quella già vissuta lo scorso anno con la vittoria thrilling contro la Virtus Bologna. Anche le statistiche premiano la Nutribullet, molto efficace da 2 (21/34) addirittura spaziale da 3 (12/28), tenace a rimbalzo (29-27) e brava a gestire bene palloni scottanti (12 perse e 8 recuperi, ma appena 3 perse nel primo tempo).

Ora è il momento di festeggiare ma da domani la società sarà già al lavoro per gettare le fondamenta per la prossima stagione.