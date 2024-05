Calcio Serie D. Treviso battuto 2-0 dal Montecchio al Tenni: primo ko di Perticone. Domenica prossima il playoff con il Bassano

TREVISO – Al Tenni il campionato del Treviso, in attesa dei playoff di serie D che scattano domenica prossima contro il Bassano sempre in casa, termina con la prima sconfitta dell'era Perticone.

Dopo quattro successi di fila che hanno regalato il terzo posto, i biancocelesti sono stati sconfitti 2-0 dal Montecchio Maggiore motivato per cercare di conquistare il quinto posto. Con le reti di Visinoni e Manarin in avvio di match arrivati in 2 minuti, i vicentini hanno ribadito il successo dell'andata (rigore di Visinoni in pieno recupero) rivelandosi la bestia nera del Treviso che termina il campionato da neopromossa con 19 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte (51 gol fatti e 37 subiti).

TREVISO MONTECCHIO MAGGIORE 0-2

GOL: 7′ Visinoni (M), 9′ Manarin (M)

TREVISO FBC 1993: Giust, Salviato, Lattuchella, Farabegoli, Raggio (33′ Mariutto), Meola, Beccaro (46′ Simonetta), Arcopinto, Miccoli (46′ Mambelli), De Respinis (82′ Gnago), Sottovia (68′ Posocco). All. Perticone

MONTECCHIO MAGGIORE: Segantini, Crestani, Rocco (60′ Medina), Della Bernardina, Valenti (68′ Sperti), Penzo, Visinoni (60′ Boix Garcia), Bigolin, Rigoni (79′ Garbero), Pavan, Manarin (68′ Pegoraro). All. Cacciatore

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva.

NOTE – Ammoniti: Salviato (T), Della Bernardina (M), All. Perticone (T). Spettatori: 1071

LA CRONACA - L’inizio della partita non è dei migliori per i padroni di casa che al settimo minuto di gioco passano in svantaggio. Il Montecchio sfrutta la temporanea superiorità numerica, dovuta dall’infortunio di Lattuchella e si presenta davanti alla porta biancoceleste con Visinoni che raccoglie un cross basso dalla sinistra e trova la rete del vantaggio. Subito dopo al 9′ Manarin raddoppia con un destro da fuori area. Al 23′ minuto gli ospiti vanno vicino al terzo gol con Valenti che si invola sulla fascia destra e saltando il portiere appoggia il pallone verso la porta, interviene però Raggio con un gran salvataggio sulla linea. Al 41′ il Treviso va vicino al gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Meola batte sulla testa di Miccoli che colpisce il palo alla sinistra di Segantini. Il primo tempo va in archivio dopo due minuti di recupero sul risultato di 0-2.

Il secondo tempo il Montecchio amministra il risultato e il Treviso non impensierisce più di tanto il portiere Segantini. Negli ultimi minuti di gara il Treviso prova qualche soluzione offensiva per accorciare le distanze senza però trovare la via del gol. La partita termina sul risultato di 0-2 a favore del Montecchio Maggiore dopo tre minuti di recupero.

I biancocelesti escono sconfitti al Tenni ma la situazione in classifica non cambia, gli altri campi invece non sorridono al Montecchio che non riesce nell’impresa dell’ingresso nei playoff di Serie D e concludono il proprio campionato al settimo posto alle spalle di Campodarsego ed Este. Il prossimo appuntamento al Tenni è fissato per domenica prossima, 12 maggio alle ore 16 dove a Treviso arriverà il Bassano in occasione del primo turno dei playoff di Serie D, girone C.

Mister Perticone al termine della gara: “Buona parte del primo tempo siamo stati in difficoltà che ci da modo di lavorare per migliorare. Abbiamo giocato con coraggio cercando di giocare il pallone quando ce l’avevamo, ho visto tante cose buone nei ragazzi a partire dalla reazione nel secondo tempo che non era scontata e tanto impegno. Ci sono cose da migliorare sulle quali lavoreremo in settimana per preparare al meglio la partita dei playoff ma il secondo tempo mi ha lasciato buone sensazioni“.