Investito dall'auto del papà a Casier, Matteo muore a un anno e mezzo. Il nonno: «Stava cercando di prendere il pallone. Ora vivremo per la sua sorellina»

CASIER (TREVISO) - Investe il figlio mentre fa retromarcia con l'auto, Matteo Vidali di appena un anno e mezzo muore dopo due giorni di agonia. L'incidente domenica 14 aprile a Dosson di Casier, nel giardino dell'abitazione Vidali. A parlare è il nonno, Gabriele Vidali, sconvolto da questa tragedia: «Lo ricordo ancora davanti agli occhi e spero che ora sia veramente in paradiso. Un angelo, era proprio un angelo. Stava giocando in cortile, correva dietro al pallone che era andato sotto alla macchina e ha cercato di prenderlo. Quando succedono queste cose passano tantissimi pensieri per la testa». Il piccolo Matteo aveva una sorellina di qualche anno più grande. «Vivremo per la sorellina ora, sarà lei il punto focale - continua il nonno -. Le maestre e gli psicologi le stanno dando una grossa mano, è una tragedia grande.

Ora capisco cosa sentono anche gli altri quando succedono queste cose». (video di Eleonora Pavan)