Aggressione a Treviso. Donna strattonata e spinta a terra dopo la serata in discoteca, il compagno: «Non si comporta più da madre»

TREVISO - Appartamento in centro, tre figlie adolescenti e una relazione e una storia d’amore senza ombre e senza problemi. Fino a qualche mese fa, quando in casa sono iniziati i litigi, culminati domenica mattina con l’allontanamento da casa dell’uomo, un 46enne, denunciato per maltrattamenti in famiglia. Comparso davanti al gip per la convalida del provvedimento (che è stato confermato), il 46enne, difeso dall’avvocato Mario Nordio, ha raccontato la sua versione dei fatti. «Sì, domenica abbiamo litigato - ha affermato - ma la mia compagna non si comporta più da madre». L’uomo ha parlato di crisi di mezza età, di nottate passate fuori a ballare o chissà dove, e di ritorni alle 7 di mattina quando le ragazze si alzano per andare a scuola. La donna, nella denuncia, descrive invece vessazioni continue, anche a livello psicologico. Culminate, appunto, con l’episodio di due giorni fa: nel campo d’imputazione si legge che il 46enne l’ha strattonata e spinta a terra, provocandone un taglio al labbro e diverse contusioni.

Tre i giorni di prognosi refertati dal pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello.