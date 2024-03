Lite degenerata a Pederobba. Marito violento, svuota una tanica di miscela e minaccia di dar fuoco alla casa dove c'erano moglie e figlioletti: 40enne arrestato

PEDEROBBA (TREVISO) - Lite in famiglia degenerata. Marito violento dà in escandescenza e cosparge il corridoio di miscela minacciando di dar fuoro alla casa: dentro oltre alla moglie, anche i loro bimbi. Il fatto ieri sera, 7 marzo, tra una coppia di 40enni a Pederobba. Il marito, un uomo italiano di 40 anni, si sarebbe chiuso nell'abitazione e avrebbe svuotato una tanica di miscela del taglia erba e avrebbe cosparso di liquido infiammabile alcune stanze e l'arredamento minacciando che avrebbe dato fuoco a tutto. Nell'immobile, che si trova nella frazione di Levada, si trovavano anche i due figli piccoli della coppia. La donna in preda al panico si è chiusa in una stanza ed è riuscita poi a fuggire lanciando l'allarme. È stato l'intervento dei carabinieri a scongiurare la possibile tragedia. Il 40enne è stato arrestato ed è stato messo agli arresti domiciliari (in una comunità) sottoposto ad una misura pre cautelare, è accusato di maltrattamenti, tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale.