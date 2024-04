Caro carburante, nel trevigiano benzina e diesel a 2 euro: la mappa dei rincari Ecco dove risparmiare

TREVISO - Riesplode il caro carburante. Anzi, forse non era mai del tutto scomparso. Oggi in quasi il 30% dei distributori della Marca (99) il prezzo della benzina, modalità servito, supera o è a ridosso dei 2 euro al litro. Non basta. Allargando il cerchio, oltre la metà (186) si attesta comunque sopra quota 1,900 euro al litro. È questo il quadro che emerge dal portale Osservaprezzi del ministero delle Imprese e dal made in Italy. Le cose vanno un po’ meglio se si parla di self. Ma pure qui in oltre il 15% (54 impianti) delle 335 stazioni di servizio attive nel trevigiano il prezzo supera i 2 euro al litro. E pensare che negli ultimi giorni, da domenica scorsa, per la precisione, gli importi sono generalmente calati di 5 millesimi per la benzina e di 9 millesimi per il gasolio. A proposito di diesel, infine, pure questo in 51 impianti costa più di 2 euro al litro, modalità servito.

Caro carburante, la lista dei distributori

In cima alla classifica dei distributori più cari ci sono quelli delle autostrade. Nell’area di servizio Tamoil "Sile Ovest" sull’A27, altezza di Casale, un litro di benzina servito costa 2,299 euro (il gasolio 2,179). Nel Q8 "Calstorta Sud" sull’A4, altezza di Cessalto, la benzina servita è a 2,269 euro (gasolio a 2,139). Se si vuole la benzina speciale, poi, si arriva anche a 2,519 euro al litro. Nella stazione Tamoil "Calstorta Nord", sempre Cessalto, si è a 2,259 euro per un litro di benzina (gasolio a 2,129). Nell’elenco figurano anche i distributori della Pedemontana: la benzina costa 2,249 euro al litro e il gasolio 2,129 euro al litro nei due Tamoil di Altivole Nord e Sud. Il distributore meno economico al di fuori della rete autostradale oggi è l’Ip di via Caprera a Godega di Sant’Urbano (2,229 euro per un litro di benzina servito e 2,109 per il gasolio). Supera anche il Q8 "Sile Est" sull’A27, zona Casale, che si attesta a 2,209 euro per un litro di benzina (gasolio a 2,099). Di seguito gli altri, a partire dall’Ip della tangenziale di Treviso (2,209 euro per un litro di benzina servito e 2,079 per il gasolio): il "Cervada Est" sull’A27 all’altezza di Conegliano (2,199 la benzina e 1,999 il gasolio), l’Ip sul Terraglio a Preganziol (benzina a 2,189 e gasolio a 2,079) e l’Esso di via Cadore a Caerano (benzina a 2,159), come l’Ip di via San Vettore a Cornuda. L'impianto meno caro della Marca è invece il Gnp di San Gaetano a Montebelluna. Qui un litro di benzina, solo self, costa 1,839 euro (il gasolio 1,719). Ma è in generale la zona tra Montebelluna e Castelfranco a rivelarsi meno cara del resto della provincia. A seguire c’è infatti il Bc di via Castellana a Castelfranco (benzina a 1,844 e gasolio a 1,721), l’Iper Station sempre a Castelfranco (benzina a 1,845 e gasolio a 1,719), il Bc di via Trieste a Vedelago (benzina a 1,849 e gasoli a 1,768) e il Delta Energy di via Villette a Montebelluna (benzina a 1,899 e gasolio a 1,779).

La mappa

Benzina, quanto ci guadagna lo Stato?

«I prezzi restano importanti, anche se l’attenzione generale varia in base alle oscillazioni delle associazioni dei consumatori -punge Moreno Parin, coordinatore del gruppo gestori carburanti Treviso di Casartigiani e Artigianato trevigiano- i gestori degli impianti sono i primi ad augurarsi una riduzione, anche perché così si riuscirebbe a vendere qualche litro in più e a ridurre il peso delle commissioni. Si discuteva sulla possibile riduzione delle accise. Poi non abbiamo più sentito nulla. Ripeto, qualsiasi diminuzione ci vedrebbe favorevoli». Anche perché il guadagno dei gestori è di fatto bloccato. «È di 3,5 centesimi al litro in modalità self - conclude Parin- su 20 centesimi di servito, invece, 2 centesimi vanno a gestore, 3,5 cent allo Stato e il resto alle compagnie petrolifere. In questo caso lo Stato arriva a prendere più del gestore. Noi lo vediamo come un autentico furto».