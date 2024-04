San Giorgio delle Pertiche. Trovata la 15enne scomparsa da sei giorni, la mamma: «Voglio solo riabbracciarla»

La notizia era nell'aria da qualche ora, alle 18,35 di oggi, 29 aprile, è arrivata l'ufficialità: la 15enne scomparsa da Camposampiero è stata ritrovata sana e salva a San Giorgio delle Pertiche dalle forze dell'ordine ed è stata portata in caserma dove potrà riabbracciare la mamma.

Al momento del ritrovamento si trovava in compagnia di un ragazzo. Bisognerà ora effettuare tutte le indagini del caso per capire dal 24 aprile in poi dove la quindicenne abbia dormito e come abbia trascorso le sue giornate.

La notizia del ritrovamento è stata data direttamente dalla sua mamma, che ha urlato tutta la sua gioia: «Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutata. Adesso l'unica cosa che conta è riabbracciare mia figlia, poi penseremo a chiarirci e a capire come mai abbia messo in atto un comportamento così difficile da capire e che ha creato il panico non solo ai suoi familiari, ma anche a tutti coloro che si sono prodigati per ritrovarla viva».